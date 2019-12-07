يُرتكب داخلها أعمالًا مُخالفة.. الحكومة تُزيل غرفة أمام مدرسة بالشرقية (صور)

القاهرة- (مصراوي):

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه تلقى شكاوى تفيد بوجود غرفة مهجورة، على مزلقان قطار في مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، يرتكب فيها أفعال مُخالفة للقانون، بالإضافة إلى أن الغرفة مجاورة لسور إحدى المدارس، ما يعرّض حياة الطلاب والطالبات للخطر.

وأضاف يونس في تدوينة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم السبت، أنه أجرى اتصالًا بالمتحدث الرسمي لوزارة النقل، محمد عز، الذي استجاب بدوره، وصدر قرار بهدم الغرفة، ويجري حاليًا رفع أنقاض الهدم. ​