حدث في 8 ساعات| السيسي يكرّم المنتخب الأولمبي.. وقروض بفائدة تناقصية من الإسكان
كتب- محمد عبد الناصر:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو، وإعلان فائدة الإقراض من صندوق المال العامل بوزارة الإسكان، والتي وصلت حاليًا إلى 5.25%، وبيان حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:
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