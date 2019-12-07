رئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد: لا يوجد مواطن فوق الحساب منذ 30 يونيو

كتب- مصطفى علي:

قال اللواء هشام زعلوك مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إن العمل على مكافحة الفساد واجب شرعي وضرورة حتمية، ومسئولية تقع على عاتق كل مواطن مصري وليست حكرًا على أحد أو جهة بعينها.

ونوه زعلوك خلال كلمته بالندوة الأخيرة حول الشأن العام، التي تستضيفها مؤسسة الأهرام، اليوم السبت: "أننا نسير بنهج محدد لمنع الفساد، من خلال تكليفات رئيس الجمهورية، ونتعاون مع كافة الجهات المعنية، والأولوية لدينا هي منع الفساد، ونتلقى 750 ألف شكوى سنويًا، وهناك العديد منها كيدي"، لافتًا إلى أن الأكاديمية تعمل وفق منظومة محددة لفحص الشكاوى.

وتابع أن هناك حرص من الدولة على دعم الأجهزة الرقابية، لافتًا إلى أنه منذ 30 يونيو 2013، ولايوجد أحد فوق الحساب، مؤكدًا أن هناك اهتمام واضح من القيادة السياسية بالأمر.

شارك في الندوة عدد من الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام، وأدارها كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحضرها عدد من المثقفين والمفكرين والإعلاميين.

وتتناول الندوة عدة محاور أساسية، أهمها تحديد مفهوم قضايا الأمن القومي وعلاقته بالشأن العام، وتحديد السمات الرئيسية لمن يتولون الحديث في هذه القضايا الوطنية والسياج القانوني والدستوري، لتنقية المجالات دون المساس بالحريات العامة.​