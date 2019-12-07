وزير الأوقاف: من يتحدث في الشأن العام لابد أن يكون متخصصًا

كتب- مصطفى علي:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الجميع افتقد ولفترات طويلة الجلوس على مائدة تتسع للحوار الوطني الحر المفتوح، مشيرًا إلى أن إعادة ثقافة المنتديات الثقافية أمر في غاية الأهمية، لأنه إذا لم يجد الشباب ثقافة النور سيذهب إلى ثقافة الظلام.

وأضاف جمعة، خلال كلمة له في الجلسة التحضيرية الأخيرة لمؤتمر الشأن العام الذي تُنظمه مؤسسة الأهرام، اليوم السبت، أن من ضمن القضايا التي أثرت على الشأن العام قضية الخطاب الديني، وأن من أخطر ما واجهه الشأن العام الجماعات المتطرفة.

وتابع: "نحترم التخصص الدقيق في كل شئ، الحديث في الشأن الديني يتغير تغيرًا كاملًا، لن يحترم الناس ديننا مالم نتفوق في أمور دنيانا، نعمل على ثقافة السلام والحوار، وقضية الشأن العام لا هي بالمحظور المطلق ولا المفتوح المطلق، لابد أن يكون المتحدث في الشأن العام متخصصًا".