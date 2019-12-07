"النقل" تنشر جدول رحلات العبّارة "كوين نفرتيتي" على خط "شرم الشيخ- الغردقة"

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية لوزراة النقل على موقع "فيسبوك"، جدول رحلات العبارة "كوين نفرتيتي" على الخط الملاحي "شرم الشيخ - الغردقة"، بعد أن حضر مراسم إطلاق الخط وزير النقل ورئيس وقيادات شركة الجسر العربي للملاحة ورئيس وقيادات موانىء البحر الأحمر.

وقال كامل الوزير وزير النقل، في تصريحات صحفية، إن إطلاق هذا الخط الملاحي يأتي في إطار مساهمة وجهود وزارة النقل، لتشجيع البرامج والمخططات السياحية وتنوع المنتج السياحي.

وبحسب بيان، استقل وزير النقل العبارة "كوين نفرتيتي" التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة، والتي ستعمل على الخط من شرم الشيخ إلى الغردقة في رحلة بحرية امتدت لمدة ساعتين ونصف.

وأشار إلى أنه سيشكل جسرًا يربط بين المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ وسانت كاترين وطابا والغردقة والأقصر، وأنه من المقرر أن تنظم العبارة "كوين نفرتيتي" رحلات أسبوعيًا ستساهم في تمكن وتسهيل زيارة السائحين من شرم الشيخ للغردقة ومرسى علم والجونة والأقصر، وتمكين وتسهيل زيارة السائحين من مدينة الغردقة لشرم الشيخ وسانت كاترين ودهب وطابا، إضافة إلى رحلات مدينة البتراء الأثرية في الأردن، ونقل العمالة والسيارات والبضائع، خاصة وأن هذا الخط الملاحي سيساهم في اختصار المسافة بين شرم والغردقة لحوالي ساعتين ونصف فقط بدلاً من استغراقه أكثر من 8 ساعات بالطريق البري بينهما.