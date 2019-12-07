فواتير الكهرباء تتصدر تظلمات المواطنين على الحذف من التموين

كتب- محمد سامي:

كشف مصدران في وزارة التموين، وإدارة النظم والحاسب الآلي بوزارة الإنتاج الحربي، عن استمرار فحص التظلمات الورقية للمواطنين على قرار استبعادهم من صرف المقررات التموينية، بناء على محددات الدعم التي أصدرتها لجنة العدالة الاجتماعية.

وأوضح المصدران، أن أكثر التظلمات المقدمة من المواطنين تخص استهلاك الكهرباء المرتفع، وجاء في المرتبة الثانية، امتلاك سيارة فارهة، وفي المركز الثالث الرواتب الحكومية المرتفعة أو المعاشات، وفي الترتيب الرابع فاتورة استهلاك المحمول، وجاء في المركز الأخير الجمارك المرتفعة.

وقرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تمديد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر الجاري، حرصًا من وزارة التموين على إعطاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية.

ويجري استقبال التظلمات ورقيًا مدعومة بالمستندات التي تثبت صحة موقف المواطن، وفحصها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وخلال 15 يومًا يتم إعادة الدعم لمن يثبت أحقيته، بحسب وزارة التموين.