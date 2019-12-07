"الإيكاو" تحتفل مع مصر للطيران بمرور 75 عاما على إنشائها

كتب- محمد عبيد:

احتفلت شركة مصر للطيران ومطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت، مع منظمة الطيران المدني الدولي ICAO بمرور 75 عاما على إنشاء المنظمة، واحتفل فريق المركز الإعلامي لوزارة الطيران المدني والشركة ومنظمة الايكاو، مع الركاب بتقديم الهدايا والتقاط الصور التذكارية مع المسافرين على رحلات الشركة.

ودشنت الشركة حملة دعائية على طائراتها وفي مبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء منظمة الإيكاو، تم طباعة شعار الإيكاو على غطاء رأس مقاعد جميع رحلاتها الدولية وتوزيع شيكولاتة بشعار الاحتفالية للتعريف بالحدث، وكذا نشر موضوع بمجلة حورس الخاصة بالركاب على الطائرة عن دور مصر في التعاون مع منظمة الإيكاو ومعلومات عن منظمة الطيران المدني الدولي.

الجدير بالذكر أن مصر فازت هذا العام بعضوية مجلس منظمة الايكاو لمدة 3 سنوات، حصلت على المركز الأول عربيا وأفريقيا في انتخابات الدورة الـ 40 للجمعية العمومية للمنظمة، كما تعد واحدة من الدول الرائدة التى انضمت إلى منظمة الايكاو، ووقعت إتفاقية شيكاغو عام 1947، كما تفتخر مصر باستضافتها المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدنى الدولي لمنطقة الشرق الأوسط بالعاصمة القاهرة منذ عام 1953.