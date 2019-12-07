غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة لمدة 29 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه شرب القاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة (فنادق فيرمونت - أركاديا - الديار القطرية- ومناطق شارع بولاق الجديد- مساكن زينهم) كما تتضعف عن مناطق الدرب الأحمر والسيدة زينب.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أن قطع الخدمة نتيجة أعمال لحامات على خط المياه قطر 1000 مم بجوار كوبري إمبابة ضمن مشروع ممشى أهل مصر في النسافة بين كوبري إمبابة و15 مايو ببولاق.

وأكد الشركة أن قطع الخدمة اعتبارا من الساعة 10 صباحا غدا الأحد 8 ديسمبر وحتى الساعة الثالثة من مساء اليوم التالي 8 ديسمبر، أي ما يعادل 29 ساعة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابظ والمستشفيات بتدبير احتياجتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.