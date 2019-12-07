مكرم محمد أحمد: إرسال لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية للحكومة خلال أيام

القاهرة- مصراوي:

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس انتهى من إعداد مشروع لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام، وأنه سيتم إرسال مشروع اللائحة لمجلس الوزراء خلال أيام لإقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية.

وأضاف رئيس المجلس، في بيان رسمي اليوم السبت، أن اللجنة المشكلة لإعداد لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام جاءت لوضع معايير وقواعد منظمة لمنح التراخيص.

وأشار مكرم محمد أحمد، إلى أن القانون رقم 180 لسنة 2018 منح المجلس حق منح التراخيص للوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها لأول مرة في مصر، مؤكدا أن الدستور نص على صدور الصحف بالإخطار لكن باقي وسائل الإعلام كالقنوات لها إجراءات ومعايير لترخيصها.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أعلن من قبل عن تشكيل لجنة لإعداد لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام.

وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس وعضوا المجلس صالح الصالحي وجمال شوقي والمستشار أحمد عبدالعزيز المستشار القانوني للمجلس.​