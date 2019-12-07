"الهجرة" تبحث مع المستثمرين تصدير منتجات "الجلالة" و"الروبيكي" إلى أمريكا

القاهرة - مصراوي:

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، كرم خليل رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية وأحد المشاركين بمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"؛ ضمن مساعي الوزارة للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج، في تنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترويج للمنتجات المصرية عالميًا، وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم، في بيان، بجهود المصريين بالخارج ومشاركتهم في التنمية الشاملة التي تقوم بها مصر في شتى المجالات، مثمنة دور رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج، وتقديمهم لخططهم ومشروعاتهم للاستثمار في مصر، والترويج للاقتصاد المصري عالميًا.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الوزارة تحرص على متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر "مصر تستطيع"، أولا بأول، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتة إلى أن مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، تم خلاله تنظيم عدة زيارات للمستثمرين المصريين بالخارج إلى عدد من المشروعات القومية مثل منطقة قناة السويس الاقتصادية وهضبة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والروبيكي، وكان نتاج هذه الزيارات تعاقد عدد من المستثمرين على وحدات استثمارية ومشروعات بالمدن الجديدة، فضلا عن الترويج لهذه المشروعات بالخارج.

وفي السياق ذاته، أعرب كرم خليل عن شكره لوزيرة الهجرة لإعطائهم هذه الفرصة والمشاركة في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر، كما أعرب عن شكره للرئيس على عنايته بالقطاع الصناعي في مختلف المجالات.

وأشار إلى أنه قام بزيارة مدينة الجلالة ضمن وفد المستثمرين ورجال الأعمال من المصريين بالخارج، واليوم عاد لزيارتها مجددًا، والذي أثمر عن إبرام تعاقد لتصدير منتجات مصانع الجلالة، للولايات المتحدة الأمريكية، متابعا أنه يستورد المنسوجات من الهند والصين وفيتنام وتايلاند لفنادق بأمريكا وأنه في الفترة المقبلة سيعمل على استيراد المنتجات المصرية.

وأضاف "خليل"، أنه لبى دعوة وزارة الهجرة، وبمجرد اعتزام الرئيس افتتاح مدينة الأثاث في دمياط، كانت اللقاءات مع مستثمرين أمريكيين للترويج للمنتج المصري، وما يمتاز به من جودة تنافس المنتجات العالمية؛ كما أنه يعمل على تشجيعهم للاستثمار بمصر في ظل جودة المناخ الاستثماري وتهيئته لاستقبال المستثمرين، وأنه تم التنسيق معهم لزيارة مدينة الأثاث، لافتا إلى أن مدينة الأثاث ستصبح مدينة عالمية، لما يمتاز به الحرفيون في مصر من مهارات.

وتابع أنه أيضًا دعا مستثمرين دوليين للاستثمار في مصر، بعد زيارته الروبيكي، وأن بعضهم وقع عقودا بالفعل، بدءا من الصيف المقبل، لاستيراد المنتج المصري.

وفي نهاية اللقاء، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أنها نسقت مع محافظة دمياط، لاستقبال كرم خليل ووفد المستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم تنظيم الزيارة خلال هذا الأسبوع، للترويج لمنتجاتها، وجذب المستثمرين للقطاع الصناعي في مصر، وتحقيق إضافة للاقتصاد القومي.