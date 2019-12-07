بيان عاجل بشأن خطة الحكومة للسيطرة على الزيادة السكانية

كتب - أحمد علي:

تقدم الدكتور علي الكيال، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء حول خطة الحكومة للسيطرة على الزيادة السكانية.

وقال "الكيال"، إنه منذ سنوات تتحدث الحكومة ووزرائها عن مخاطر الانفجار السكاني، وإعلان خطط لمواجهتها، إلا أنه حتى الآن ما زالت الأعداد في تزايد مستمر بسبب غياب الرؤية المتكاملة لهذه الأزمة الطاحنة.

وأشار في بيان اليوم السبت، إلى أنه وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل عدد سكان مصر لـ98.1 مليون نسمة في بداية العام الجاري 2019، حيث ارتفع التعداد السكاني من 72.8 مليون نسمة، وفقًا لتعداد عام2006، إلى 94.8 مليون نسمة عام 2017.

وأضاف أن مشكلة الزيادة السكانية لا تقل خطرًا عن الإرهاب، لاسيما وأن الانفجار السكاني الذي تعيشه مصر أصبح عبئًا كبيرا ستتحمله الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أنه لن تفلح أي محاولات لأي إصلاح اقتصادي، إذا لم يكن هناك حلا جذريا لهذه المشكلة التي تتطلب تضافر كافة الجهات المعنية في الحكومة، وكذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني.

وتابع :"خطة التنمية المستدامة التي تبنتها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطط الإصلاح الاقتصادي التي انطلقت وبدأت تؤتي ثمارها لن تكون ذات جدوى إذا لم تتبعها خطة واضحة المعالم لمواجهة خطر الزيادة السكانية".