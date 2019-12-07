تصل لـ540 دولار للمتر.. طرح أراضي "بيت الوطن" في 7 مدن جديدة خلال أيام

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح مرحلة جديدة من أراضي بيت الوطن في 7 مدن جديدة، بواقع 1350 قطعة أرض.

وينشر مصراوي عدد القطع و المساحات المتوقعة في كل مدينة والأسعار التقريبية لسعر المتر، والذي يتم بيعه بالدولار للعاملين في الخارج.

وشملت مدن الطرح القاهرة الجديدة بواقع 632 قطعة بمنطقة شمال الرحاب، ويصل متوسط مساحة كل أرض 600 متر، وطرح 161 قطعة بمنطقة الثورة الخضراء في مدينة الشيخ زايد.

كما تتضمن مدينة الشروق طرح 21 قطعة أرض في المنطقة الثامنة عمارات والمنطقة الخامسة عمارات بمتوسط مساحة تتراوح بين 648 و901 متر للقطعة، وفي مدينة بدر يتم طرح 203 قطعة بالقرب من جامعة بدر منطقة 1، بمتوسط مساحة 600 متر للقطعة.

وتتضمن مدينة العبور طرح 95 قطعة بمركز الحي التاسع بمتوسط مساحة 600 للمتر للقطعة، وفي مدينة دمياط الجديدة سيتم طرح 238 قطعة بمنطقة 2 بغرب المدينة ومنطقة 1 ضمن الشريط الترفيهي الأكثر تميزا بالمدينة، بمتوسط مساحة تتراوح بين 500 و600 متر للقطعة.

وفي مدينة 6 أكتوبر سيتم طرح قطع الأراضي بالحي التاسع بعدد قطع 170 قطعة ومتوسط مساحة 500 متر للقطعة.

وعن الأسعار المتوقعة للمتر في الأراضي التي سيتم طرحها، أكد مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية، أن متوسط سعر المتر في القاهرة الجديدة يصل لـ500 دولار، وفي الشيخ زايد 540 دولار، وفي الشروق يصل سعر المتر لـ270 دولار، وفي العبور لـ250 دولار.