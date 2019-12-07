المفتي يتوجه لأبو ظبي للمشاركة في الملتقى السنوي لمنتدى تعزيز السلم

كتب - محمود مصطفى:

توجه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، صباح السبت، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في أعمال الملتقى السنوي السادس لمنتدى تعزيز السلم الذي يعقد بأبو ظبي في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات.

ويلقي المفتي كلمة رئيسية في افتتاح الملتقى الذي يعقد تحت عنوان: "دور الأديان في تعزيز التسامح – من الإمكان إلى الإلزام" بمشاركة 1000 شخصية من كبار القيادات الدينية وصناع ثقافة التسامح والوئام والسلام حول العالم وبحضور دولي ملحوظ من ممثلي الأمم المتحدة وصناع القرار والشخصيات الاعتبارية الفاعلة في مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام على المستوى الدولي.

ويشارك مفتي الجمهورية خلال فعاليات المؤتمر في إطلاق ميثاق "حلف الفضول العالمي الجديد" في محاولة لإبراز القيم المشتركة وتعزيز الأخوة الإنسانية.