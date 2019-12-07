أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والهلال قاعدة بيرل هاربر شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

المفتي يتوجه لأبو ظبي للمشاركة في الملتقى السنوي لمنتدى تعزيز السلم

11:56 ص السبت 07 ديسمبر 2019
المفتي يتوجه لأبو ظبي للمشاركة في الملتقى السنوي لمنتدى تعزيز السلم

الدكتور شوقي علام

كتب - محمود مصطفى:

توجه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، صباح السبت، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في أعمال الملتقى السنوي السادس لمنتدى تعزيز السلم الذي يعقد بأبو ظبي في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات.

ويلقي المفتي كلمة رئيسية في افتتاح الملتقى الذي يعقد تحت عنوان: "دور الأديان في تعزيز التسامح – من الإمكان إلى الإلزام" بمشاركة 1000 شخصية من كبار القيادات الدينية وصناع ثقافة التسامح والوئام والسلام حول العالم وبحضور دولي ملحوظ من ممثلي الأمم المتحدة وصناع القرار والشخصيات الاعتبارية الفاعلة في مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام على المستوى الدولي.

ويشارك مفتي الجمهورية خلال فعاليات المؤتمر في إطلاق ميثاق "حلف الفضول العالمي الجديد" في محاولة لإبراز القيم المشتركة وتعزيز الأخوة الإنسانية.

شوقي علام منتدى تعزيز السلم الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان

الخبر التالى:

رئيس جهاز سوهاج الجديدة يتفقد أعمال تنفيذ مستشفى "شفاء الأورمان" للأطفال
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:تبدأ اليوم.. الأرصاد: أمطار على القاهرة الاثنين والصغرى 10 درجات