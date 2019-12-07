"الميكانيكا والكهرباء": إنشاء محطات طلمبات رفع باستثمارات 1,330 مليار جنيه

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس محمد محمدعبد العاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء إنه تم خلال العام المالي الحالي الانتهاء من إنشاء محطات طلمبات رفع باستثمارات 1,330 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تشغيل محطة الخيري الجديدة بتكلفة 250 مليون جنيه، والبدء في اختبارات تجارب التشغيل لمحطة فارسكور الجديدة ومحطة الدشودي الجديدة بتكلفة 450 مليون جنيه، إلى جانب الانتهاء من تجارب التشغيل لمحطة بني صالح الجديدة ببني سويف بقيمة 80 مليون جنيه.

وأضاف رئيس مصلحة الميكانيكا - في بيان اليوم السبت - أنه تم أيضا اطلاق التيار الكهربائي لمحطتي المحسمة (1-2) بتكلفة 550 مليون جنيه وجاهزة للبدء تجارب التشغيل على الحمل الكامل، كما تم إصدار أمر الإسناد لعملية إنشاء محطة إسنا بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بتكلفة إجمالية 210 ملايين جنيه، علاوة على إصدار أمر الإسناد لتوريد وتركيب 50 محركا كهربائيا لمحطات المصلحة بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بتكلفة إجمالية 77 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم تنفيذ العديد من العمرات وأعمال الإحلال والتجديد والصيانة للوحدات والمحطات بتكلفة إجمالية نحو 30 مليون جنيه، حيث تم الاستلام الابتدائي للوحة الجهد المتوسط لمحطة مريوط 1، والاستلام الابتدائي للوحة الجهد المتوسط للوحة المغذيه لمحطة الصالحية 1، والانتهاء من تركيب محركين "سوفت ستارتر" بمحطة الإيراد القديمة والانتهاء من إحلال لوحدة الجهد المتوسط لمحطة الشباب والاستلام الابتدائي لمحركات محطات (الرديسية القديمة - اقليت القديمة - الرمادي - أم الريش) والانتهاء من إحلال لوحة الجهد المتوسط لمحطة ترعة الطلمبات ب 8 خلايا، وتم إطلاق التيار الكهربائي وإدخال نواتج الإحلال إلى المخازن للاستفادة من الأجزاء الصالحة منها.

وأشار الدكتورعبد العاطي إلى أنه تم أيضا الانتهاء من أعمال تجديد لوحات الجهد المنخفض لمحطة الملاك رقم 2، وإجراء عمرة لوحدة بمحطة الطابية القديمة تصرف 8 م3/ ث وتشغيلها بحالة جيدة ويجري تجهيز وحدة أخرى، بالإضافة إلي نقل محولين مساعدين من ورشة المحولات بالمحمودية إلى محطة الدلنجات ومحطة تروجا بعد أن تم اصلاحهما وتجهيزهما بورشة المحمودية، وكذلك تم نقل 3 مولدات بقدرة 1.5 ميجاوات من الأقصر إلى محطة الخيري ومحطة شريشرا ومحطة جنوب بورسعيد للاستفادة منها عند الطوارئ ونقل مولد قدرة 0.5 ميجاوات لمحطة جنوب بورسعيد ومحول إلى إدكو.

وفي إطار خطة المصلحة لإزالة التعديات والمحافظة على أملاك الدولة، أكد أنه تم تنفيذ قرار الإزالة رقم (21) بتاريخ 3/ 7/ 2019 بمحطة 11 هندسة حفير شهاب الدين بالدقهلية ضد اثنين من مواطني قرية 11 بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لقيامهم بتشوين رمال على مساحة قيراطين من أملاك الدولة بالمحطة، كما تم الانتهاء من أعمال فصل الحد لمحطة صرف بني صالح بني سويف، وكذلك إزالة حالة تعد عبارة عن مبنى خرساني على حرم أرض محطة حلق الجمل وتم إرجاع الشئ لأصله، وكذلك إزالة التعدي على محطة حانوت بالمنصورة بالكامل، وإزالة التعديات بمحطة 11 واسترداد 3 أفدنه من أملاك المصلحة.

جدير بالذكر أنه في إطار خطة الوزارة لمواجهة أزمة السيول والأمطار بالدلتا، وبناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، فقد قامت المصلحة بتجهيز جميع وحدات الطوارئ الثابتة بجوار المحطات سواء كانت ديزل أو كهرباء، مع عمل مناورات للتشغيل وتجربتها أسبوعيا، مع تجهيز جميع وحدات الطوارئ المتنقلة بمركز الطوارئ، وجميع المعدات والمهمات في وضع استعداد تام تحسبا لأي تحركات، وكذلك تم تحريك 4 وحدات طوارئ ديزل إلى قطاع قبلي للاستعداد لموسم الأمطار والسيول، وتم نقل محول قدرة 5 ميجافولت امبيرو محول قدرة 3 ميجافولت أمبير إلى محطة القلعة، إلى جانب التواصل مع شركات الكهرباء للتأكيد على مدى جاهزية خطوط التغذية الكهربائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انقطاع التيار الكهربائي عن أي محطة والتواصل السريع حال وجود أعطال لسرعة إصلاحها وإبلاغنا فورا أولا بأول بما يتم، إضافة إلى تركيب وحدتي طوارئ ديزل بمحطتي القلعة للسيطرة على ارتفاع المناسيب بالمنطقة وكميات المياه الواردة إلى المحطة وتركيب وحدة طوارئ "لاين شافت" كهرباء تصرف 2 م3/ ث ووحدة "هيدروفلو" ديزل تصرف 2 م3/ ث إلى محطة صرف الطابية لمواجهة ارتفاع المناسيب.​