الرئيس السيسي يكرم الفرق الرياضية التي حققت بطولات قارية وعالمية
10:41 ص السبت 07 ديسمبر 2019
كتب- محمد سامي:
قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يكرم اليوم اللاعبين واللاعبات والمدربين الرياضيين الذين حققوا بطولات قارية وعالمية، بقصر الاتحادية.
وأضاف متحدث الرئاسة، في بيان له منذ قليل، أن المكرمون هم فرق منتخبات "الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة، و الكاراتيه، والاسكواش، والبارالمبي".
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
162
-
96
-
87
-
75
-
74
-
73
-
70
-
67
-
63
-
60
-
60
-
53
-
50