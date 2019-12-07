اليوم.. انطلاق مؤتمر "الإعلام والثقافة الأزمة والحل" في اتحاد كتاب مصر

القاهرة- (مصراوي):

تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي، المؤتمر السنوي الثاني تحت عنوان "الإعلام والثقافة.. الأزمة والحل"، الذي تقيمه اللجنة الفكرية، ويرأس المؤتمر الإعلامي حمدي الكنيسي، بأمانة الشاعرة نوال مهنى، في تمام 11 صباحًا، بمقر الاتحاد بالزمالك.

وتأتي محاور المؤتمر كالآتي: "مسئولية الإعلام في رعاية الإبداع والمبدعين، رقمنة الثقافة العربية.. لأسئلة لابد منها، أهمية اللغة كمكون أساسي للثقافة والإبداع، النقد الأدبي الصحفي.. رجاء النقاش نموذجًا، اللغة العربية، دور المثقف في نشر الانتماء لدى الأجيال".

ويأتي المؤتمر بمشاركة الإعلامي حمدي الكنيسي، والدكتور ربيع عبدالعزيز، والدكتور شعبان عبدالحكيم، والدكتور صبري أبو حسين، والإعلامية جيهان الريدي، والكاتب محمد الناصر.

ويكرّم المؤتمر مجموعة من الأدباء وهم "الشاعرة نوران فؤاد، الشاعرة سحر سامي، الشاعر عبدالحميد ضحا، الشاعرة إيمان يوسف، الشاعرة نجوى عبدالعال، الشاعر ناصر رمضان، الشاعرة هدى أبو العلا، القاص محمود مبروك، الشاعر عدنان برازي، الشاعرة وفاء السيد، الكاتبة وفاء الطيب، الشاعر سعيد الغول، الشاعرة آمال شحاتة، الشاعرة سعاد عبدالله، الشاعرة هناء أمين".​