غدًا.. معهد ناصر ينظم يومًا للكشف المبكر عن مرض "السدة الرئوية"

كتب - أحمد جمعة:

ينظم معهد ناصر، غدًا السبت، يومًا للكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية بالعيادات الخارجية، تحت شعار "صحتك أمانة".

وقال المعهد في بيان اليوم، إن مرض السدة الرئوية غير مشهور وغير معلوم كباقي الأمراض الأمر الذى يجعل الكثير من المرضى يتجاهلون أعراضه ويعتبرونها شيئاً عادياً.

فعندما يعاني المريض من كحة شديدة يظنها "كحة التدخين"، وفى بعض الأحيان يظن أن الأعراض التى يعاني منها ما هى إلا حساسية على الصدر، ويجهل تماماً أن ما يعاني منه هو مرض "السدة الرئوية المزمنة"، التى ما لم تعالج تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بحسب البيان.

وأضاف المعهد أنه من المقرر أن يشمل فحص المريض قياس وظائف التنفس مجانا وعمل توعية للوقاية من المرض وكيفيه علاجه.