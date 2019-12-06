مركز البحوث الزراعية: 600 ألف طن سكر زيادة هذا العام

600 ألف طن سكر زيادة هذا العام

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية، إن وزارة الزراعة توفر صنف "جيزة 3" من قصب السكر، الموفر للمياه والمساحة المزروعة، مشيرًا إلى أن الوزارة استطاعت توفير 600 ألف طن سكر قصب زيادة عن العام الماضي.

وأضاف عبدالجواد لـ"مصراوي" أن العام الجاري سيشهد توريد 930 ألف طن سكر من القصب، ومليون 550 ألف طن سكر من البنجر بإجمالي 2 مليون و400 ألف طن سكر، لافتًا إلى أن قصب "جيزة 3" يحقق أعلى ربحية للمزارع، ويوفر التكلفة بنسبة 15% عن صنف "س9".

وأوضح أن مزارعي القصب لا يقبلون على الأصناف الجديدة، إلا عقب إلغاء القديمة، مؤكدًا أن الاتجاه إلى زراعة الأصناف الموفرّة للمياه والمساحة، هو التوجه العام داخل المجلس ومركز البحوث الزراعية.

وأشار إلى أن مجلس المحاصيل يعقد ندوات تثقيفة للمزارعين، ويقدم تقاوي تلك الأصناف للفلاحين بالمجان.

وتستهلك مصر 3.3 مليون طن سكر سنويًا بمعدل 34 كيلو سنويًا للمواطن الواحد، وتم استيراد 800 ألف طن سكر العام الماضي.​