حدث في 8 ساعات| الحكومة ترد على 10 شائعات.. وكشف أثري يقود صاحبه للسجن
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار الأسبوع الماضي، ورد الحكومة على 10 شائعات تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضي، ومواطن يعثر على كشف أثري بميت رهينة، والأرصاد تعلن سقوط أمطار على الساحل.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:
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