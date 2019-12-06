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"الزراعة": ضبط 2 طن لحوم ودواجن فاسدة في 16 محافظة خلال أسبوع

05:29 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
"الزراعة": ضبط 2 طن لحوم ودواجن فاسدة في 16 محافظة خلال أسبوع

الدكتور عز الدين أبوستيت

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا رسميًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، وبلغ إجمالي المضبوطات 2 طن و80 كجم في 16 محافظة.

وأضاف التقرير، أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها في محافظات "القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، قنا، الإسماعيلية" حيث تم تحرير 108 محاضر بتلك المخالفات، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكالم الإجراءات.

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دواجن فاسدة وزارة الزراعة عز الدين أبوستيت الهيئة العامة للخدمات البيطرية

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