رئيس النواب يختتم زيارته إلى "جوبا" بتفقد العيادة المصرية

"جزء من معبد كبير".. محاولة غير شرعية للتنقيب عن الآثار تقود لـ"كشف

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

تفقد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق له، الجمعة، العيادة المصرية في جوبا عاصمة جنوب السودان.

وقال عبد العال - فى ختام زيارته لجنوب السودان التى استغرقت 5 أيام - إن استمرار العمل في هذه العيادة والحرص على جودة الخدمات الطبية التي تقدمها وزيادة مساحتها والعمل على اضافة تخصصات جديدة لها والإصرار على ذلك ؛ يأتي انعكاسا لنظرة واعية ورؤية ثاقبة لقيادة مصر السياسية، التي تولي اهتماما بالغا بالأشقاء في إفريقيا.

وأشاد بجودة الخدمة الطبية التى تقدمها الدولة المصرية، وأيضا لرمزية المقابل المادي للخدمة الطبية فى هذه العيادة الذى لا يزيد على ما يعادل نصف جنيه مصري.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن الشكر للعاملين المصريين في العيادة من أطباء وممرضين وعاملين من مختلف التخصصات.. وقال إن المصريين العاملين في هذه العيادة يؤدون خدمة انسانية جليلة للأخوة في جنوب السودان ولمصر على السواء.

وتحتل العيادة المصرية فى جوبا وسط السودانيين الجنوبيين مكانة متميزة، وهي مقصد للكثيرين منهم ويترددون عليها بكثافة ؛ وتحتوى على ثلاثة تخصصات هى: الباطنة والأطفال والنساء، بالاضافة الى معمل للتحاليل الطبية وصيدلية، وتستقبل يوميا قرابة ٣٠٠-٣٥٠ شخصا، ويجري العمل حاليا على توسعتها وتجديدها لزيادة عدد التخصصات بها.

تجدر الإشارة إلى أن العيادة المصرية بجوبا هى إحدى العيادات المصرية الثلاث في جنوب السودان وهى في جوبا وأكون وواو ، ويحظى الدعم المصري في مجال الرعاية الصحية باهتمام خاص من البلدين، كما توجد في العاصمة جوبا أيضا بعثة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي " منذ أكتوبر ٢٠١٩ تؤدي عملا مميزا وتحقق نتائج طيبة، وتقوم باجراء فحوصات مجانية للكشف عن فيرس "سي " ، وتقدم أيضا العلاج .. كما يوجد فريق طبي يعكف حاليا علي الإعداد لبدء تشغيل وحدة متكاملة للغسيل الكلوي مهداة من مصر إلى جنوب السودان.

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