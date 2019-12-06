"البيئة" تطلق مسابقة أفضل مدرسة صديقة للبيئة بشرم الشيخ

كتب - محمد نصار:

وقعت وزارة البيئة من خلال برنامج التوعية البيئية بمحميات جنوب سيناء بروتوكول تعاون مع الإدارة التعليمية بشرم الشيخ و مجلس الأمناء وذلك بالتعاون مع مبادرة محاربو البلاستيك وأصدقاء محمية رأس محمد استمرارا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برفع الوعي البيئي لطلاب المدارس والعمل على دمج الشباب في العمل البيئي والتنوع البيولوجي لتحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية.

ويتضمن البروتوكول تنظيم مسابقة بين المدارس لاختيار أفضل مدرسة صديقة للبيئة في إطار فعاليات محور البيئة بمنتدى شباب العالم 2019 والتي اعتمدت مشروعات لاستبدال البلاستيك بمشاركة الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور ، كما يشمل البروتوكول عددا من الأنشطة وورش العمل حول تدوير المخلفات واستعراض بدائل استخدام البلاستيك لحماية البيئة والحياة البرية ..وتم البدء في تفعيل البروتوكول بتنظيم حملة للتوعية البيئية بمدرسة الفيروز التجريبية بالهضبة.

ويهدف البروتوكول إلى إرساء المفاهيم البيئية لدى الطلاب والتعريف بأهمية الاقتصاد الأخضر القائم على مراعاة الاشتراطات البيئية بالإضافة إلى عرض أهمية المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي وخاصة محميات جنوب سيناء وقيمة الحفاظ على الموارد الطبيعية بها، علاوة على مناقشة سبل المشاركة المجتمعية في حماية البيئة وتنمية روح العمل الجماعي بين الأفراد في حل المشكلات البيئية خاصة في مجال الحد من استهلاك البلاستيك لأضراره على الحياة البرية والبحرية وصحة الإنسان.