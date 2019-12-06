جامعة القاهرة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي حلايب وشلاتين

القاهرة - أ ش أ:

انطلقت القافلة الطبية الشاملة لجامعة القاهرة، بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي المصري.

وقال بيان صادر اليوم عن جامعة القاهرة أن القافلة شهدت توافد أعداد كبيرة من المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها ، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 940 حالة في اليوم الأول، وتقديم العلاج بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة، كما تم توزيع المواد الغذائية والبطاطين والمستلزمات المدرسية، على الأسر الأكثر احتياجًا.

وتضم القافلة الطبية الشاملة لجامعة القاهرة 49 أستاذًا من مختلف التخصصات الطبية من باطنة، وصدرية، وأوعية دموية، وعظام، وجلدية، وأنف وأذن، ومسالك بولية، وأطفال التخدير، والأورام وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة، بالإضافة إلى أساتذة في الطب البيطري ورياض الأطفال والزراعة والآثار.

وكان الدكتور الخشت، وجه بإطلاق قوافل طبية في المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات مصر، موضحًا أن القوافل الطبية والخدمية التي تنظمها الجامعة لمختلف المحافظات والمدن والقرى الأكثر احتياجًا تأتي انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وبهدف خدمة البسطاء والمحتاجين من المرضى.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة كانت قد أطلقت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر عدة قوافل طبية وخدمية ناجحة في كفر حكيم وقرية نكلا بمحافظة الجيزة.​