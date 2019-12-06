أكثر الكلمات إنتشاراً

قاعدة بيرل هاربر شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

جامعة القاهرة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي حلايب وشلاتين

03:14 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
جامعة القاهرة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي حلايب وشلاتين

جامعة القاهرة

القاهرة - أ ش أ:

انطلقت القافلة الطبية الشاملة لجامعة القاهرة، بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي المصري.

وقال بيان صادر اليوم عن جامعة القاهرة أن القافلة شهدت توافد أعداد كبيرة من المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها ، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 940 حالة في اليوم الأول، وتقديم العلاج بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة، كما تم توزيع المواد الغذائية والبطاطين والمستلزمات المدرسية، على الأسر الأكثر احتياجًا.

وتضم القافلة الطبية الشاملة لجامعة القاهرة 49 أستاذًا من مختلف التخصصات الطبية من باطنة، وصدرية، وأوعية دموية، وعظام، وجلدية، وأنف وأذن، ومسالك بولية، وأطفال التخدير، والأورام وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة، بالإضافة إلى أساتذة في الطب البيطري ورياض الأطفال والزراعة والآثار.

وكان الدكتور الخشت، وجه بإطلاق قوافل طبية في المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات مصر، موضحًا أن القوافل الطبية والخدمية التي تنظمها الجامعة لمختلف المحافظات والمدن والقرى الأكثر احتياجًا تأتي انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وبهدف خدمة البسطاء والمحتاجين من المرضى.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة كانت قد أطلقت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر عدة قوافل طبية وخدمية ناجحة في كفر حكيم وقرية نكلا بمحافظة الجيزة.​

هذا المحتوى من

جامعة القاهرة قافلة طبية أهالي حلايب وشلاتين محمد عثمان الخشت

الخبر التالى:

"المجتمعات العمرانية": تطبيق إلكتروني للتواصل مع المواطنين والمستثمرين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مواطن يعثر على كشف أثري "مهم".. والشرطة تلقي القبض عليه (صور)