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أمطار بالساحل.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بجميع المحافظات

03:06 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
أمطار بالساحل.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بجميع المحافظات

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربةـ وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 22

شبين الكوم 15 22

طنطا 15 22

دمنهور 16 22

الإسكندرية 17 21

بلطيم 16 22

مطروح 17 22

السلوم 14 21

سيوة 09 21

بورسعيد 16 21

دمياط 17 21

الزقازيق 12 22

الإسماعيلية 10 22

السويس 14 23

العريش 13 20

رفح 12 20

رأس سدر 15 22

نخل 07 20

نويبع 16 22

طابا 11 20

كاترين 04 15

الطور 15 24

شرم الشيخ 18 24

الغردقة 18 23

مرسى علم 19 24

الفيوم 14 22

بنى سويف 13 22

المنيا 12 22

أسيوط 11 23

سوهاج 13 24

قنا 13 24

الأقصر 12 24

أسوان 14 25

أبوسمبل 13 24

الوادي الجديد 15 23

شلاتين 18 28

أبو رماد 17 27

حلايب 20 25

رأس حدربة 19 25

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هيئة الأرصاد الجوية الطقس الأمطار درجات الحرارة

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