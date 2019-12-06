ننشر أجندة منتدى شباب العالم 2019 في شرم الشيخ

القاهرة - مصراوي:

ينطلق منتدى شباب العالم 2019، في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يناقش المشاركون في منتدى شباب العالم، مجموعة من القضايا والملفات التي تدور بأذهان الشباب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، خاصة في عصر التطورات التكنولوجية غير المسبوقة، والتحديات التي يشكلها التغير المناخي والثورة الصناعية الرابعة.

وتشهد فعاليات المنتدى طرح مجموعة جديدة ومتنوعة من القضايا والتحديات على طاولة النقاش، من بينها السلام والأمن العالميان والتحديات التي يواجههما في الوقت الراهن، وآثار التغيير المناخي على البشرية والحلول المطروحة لمواجهتها، وأفكار الشباب لحماية البيئة، وتميز المؤسسات الحكومية، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا سلسلة الكتل (بلوكتشين) وما تمثله من ثورة في العالم الرقمي.

وننشر أجندة منتدى شباب العالم 2019: