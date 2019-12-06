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البيئة: إطلاق أول نسر في محمية سانت كاترين بعد علاجه

01:15 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
البيئة: إطلاق أول نسر في محمية سانت كاترين بعد علاجه

إطلاق أول نسر في محمية سانت كاترين

كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارة البيئة من خلال محمية سانت كاترين، أول نسر من نوع (Griffon Vulture)، تم علاجه وتوفير الرعاية البيطرية له بالمحمية بالتعاون مع مركز إنقاذ الحياة البرية التابع لمشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة بالوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه سبق العثور على النسر بمنطقة الخروم على الحد الشرقي لمحمية سانت كاترين في حالة انهاك شديدة، مما أدى به إلى عدم القدرة على الطيران ومواصلة رحلته والحياة في بيئته الطبيعية، حيث تم توفير الرعاية البيطرية له وعلاجه من قبل طبيب بيطري متخصص لمدة 10 أيام متواصلة حتى تمكن من استعادة قدرته على الطيران وتم إعادة إطلاقه إلى بيئته الطبيعية.

وقالت الوزارة إنه "في مفاجأة تعكس قيمة الحياة البرية، عاد النسر إلى المكان الذي تم علاجه به مرة أخرى كما لو كان يقدم الشكر والعرفان لمساعدته وعلاجه".

وتعتزم وزارة البيئة إعداد قصة مصورة حول هذا النسر ضمن استراتيجيتها لرفع الوعي البيئي لدى المجتمع لحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى وخاصة مع رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي الـ 14.

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محمية سانت كاترين وزارة البيئة مشروع صون الطيور الحوامة
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