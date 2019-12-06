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وزير الزراعة يعلن افتتاح المزرعة المشتركة مع أوغندا

10:14 ص الجمعة 06 ديسمبر 2019
وزير الزراعة يعلن افتتاح المزرعة المشتركة مع أوغندا

الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة

القاهرة - مصراوي:

أعلن الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتاح المزرعة المشتركة مع أوغندا، بحضور السفير محمد طارق سلام سفير مصر في أوغندا، والوزراء في أوغندا منهم وزير الداخلية ووزير الزراعة ووزيرة الثروة الحيوانية.

وقال "أبوستيت" في بيان اليوم، إن المزرعة المشتركة مع أوغندا على مساحة 500 هكتار، وتم توقيع مذكرة التفاهم مع جهاز الخدمة الوطنية الأوغندي في سبتمبر 2018 لإنشاء مزرعة للإنتاج الحيواني في إقليم كاتونجا بغرض نقل التكنولوجيا المصرية في مجال التسمين والتغذية للإنتاج الحيواني والنهوض بمواصفات التصدير للماشية الأوغندية حتى تطابق المواصفات القياسية الدولية والاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال.

وأضاف أنه سوف يتم أيضا زراعة جميع أصناف الهجن والمحاصيل الحقلية والأعلاف المصرية كمرحلة أولى، وهذه هي المزراعة التاسعة التي أنشأتها مصر في أفريقيا.

يذكر أن وزير الزراعة خلال زيارته الأخيرة للجزائر كان قد وقع مذكرة تفاهم لانشاء المزرعة العاشرة في وهران وسوف يتم انشاء 21 مزرعة مصرية في أفريقيا خلال المرحلة القادمة من أجل نقل الخبرة الزراعية المصرية للدول الإفريقية الشقيقة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

عزالدين أبوستيت أوغندا وزارة الزراعة

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