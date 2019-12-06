حدث ليلاً| أسوان تستعد لاستقبال السيسي وبوتين.. و"معركة عزل" ترامب

كتب - مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الهامة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

مبادرة شعبية وخطط تنفيذية.. أسوان تستعد لاستقبال السيسي وبوتين في مؤتمر السلام

أعلنت محافظة أسوان رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات في جميع المديريات الخدمية، وحتى انتهاء فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة والذي تستضيفه المحافظة في 11 و12 ديسمبر الجاري، بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، وقادة وزعماء بعض الدول.

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مصدران مسؤولان: جلسات البرلمان الأسبوع المقبل قد تشهد مناقشة التعديل الوزاري

رغم خفوت صوت التعديل الوزاري على الساحة الإعلامية، إلا أن مصدران مسئولان بجهتين مختلفتين كشفا لـ"مصراوي" عن أن جلسات البرلمان المقرر عقدها الأسبوع المقبل على مدار ٣ أيام متتالية.

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التعليم تعلن عن وظائف شاغرة بمدارس النيل

أعلنت مدارس النيل المصرية عن حاجتها لشغل وظائف أكاديمية وإدارية في جميع التخصصات للعمل في جميع فروعها بمدن الشيخ زايد والقاهرة الجديدة (فرع الياسمين، والأندلس) والشروق، ودمياط، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، والسادات مع توفير مواصلات من الجيزة للسادات.

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مصادر تكشف تفاصيل عودة "القرموطي" للشاشة.. قريبًا

كشفت مصادر، استمرار جلسات التفاوض بين المجموعة المتحدة الإعلامية والإعلامي جابر القرموطي من أجل تقديم برنامج على شاشة إحدى قنوات المجموعة والتي رجحت المصادر، أن تكون قناة "الحياة" هي الشاشة الأقرب للظهور عليها.

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عودة أسامة كمال وانتقال الإبراشي للتلفزيون.. بكري يكشف عن حركة إعلامية مرتقبة

قال الإعلامي مصطفى بكرى إن هناك توقعات لحركة إعلامية مرتقبة لكبار الإعلاميين بالفضائيات خلال الفترة المقبلة.

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الحزن يخيم على قرية ضحايا مصنع سيراميك السودان

حالة من الحزن والأسى تخيم على أهالي قرية نهطاي التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك عقب تلقيهم خبر مصرع اثنين من أبناء القرية: محمد العزب جمال الدين (32 عامًا)، وأحمد عبد الحكم الصيفي (27 عامًا)، في حادث انفجار مصنع للسيراميك في العاصمة السودانية الخرطوم.

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10% فائدة مقترحة.. تفاصيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة (سداد على 20 سنة)

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة عربية القابضة، إن المبادرة التي أطلقتها الحكومة لدعم الإسكان المتوسط، أنها تدعم متوسطي الدخل راغبي الحصول على وحدة سكنية، كما ستساعد على ستنشط السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.

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وزير النقل: جرارات جنرال إلكتريك تستطيع جر ٦٠ عربة بضائع

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن مميزات جرارات جنرال إلكتريك الأمريكية الجديدة التي وصلت أولى دفعتها لمصر، الخميس.

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البرلمان الكندي يتعهد بالعمل من أجل المناخ والسيطرة على السلاح

افتتح البرلمان الكندي الدورة الأولى لحكومته الجديدة الخميس، بعد أن فاز رئيس الوزراء جاستن ترودو بفترة ولاية ثانية في انتخابات أكتوبر، لكنه خسر مقاعد.

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سي إن إن:صور أقمار اصطناعية تظهر نشاطا في موقع صواريخ كوري شمالي

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أنها حصلت على صور ملتقطة عبر قمر اصطناعي تشير إلى أن كوريا الشمالية قد تستعد لاستئناف اختبار محركات بموقع صواريخ ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا أنه تم تفكيكه.

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في خطوة لعزله.. بيلوسي تطلب صياغة لوائح اتهام ترامب

طلبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي من رئيس اللجنة القضائية صياغة لوائح الاتهام ضد الرئيس ترامب من أجل محاكمته في مجلس الشيوخ. بيلوسي قالت إن إساءة استغلال ترامب للسلطة "لا تترك لنا أي خيار سوى التحرك" أي العزل.

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افتتاح شجرة عيد الميلاد ومشهد المهد في ساحة القديس بطرس

شهدت ساحة القديس بطرس في الفاتيكان أمس الخميس إضاءة شجرة عيد الميلاد وكشف النقاب عن مشهد ميلاد السيد المسيح "مشهد المهد"، في الوقت الذي استعدت فيه المدينة لموسم عيد الميلاد.

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ترامب: سننتصر في معركة العزل

أكد الرئيس الأمركي دونالد ترامب أنه "سينتصر" في معركة عزله بعد أن أمرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بصياغة الاتهامات ضده.

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مقتل وإصابة 111 شخصًا بينهم أطفالاً في انفجار بقاعة أفراح في إيران

ذكر التلفزيون الإيراني، مساء الخميس، انفجار خمس أسطوانات غاز، داخل قاعة للأفراح، في مدينة سقز بإقليم كردستان غرب إيران، حسبما قالت "روسيا اليوم".

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