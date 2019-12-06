مرور يومي وقرارات جديدة.. ماذا فعل نائب المنطقة الشمالية بالقاهرة في أول أسبوع عمل؟

كتب - محمد نصار:

أسبوع مر على تولي نواب المحافظين الجدد مهام المنصب الجديد، بعد تأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، وكان نصيب محافظة القاهرة من هذه الحركة نائبين للمنطقتين الشمالية والجنوبية.

تولى حسام فوزي، نائب المنطقة الشمالية خلفًا للعميد محسن صلاح، وخلال هذه الفترة قام بالعديد من الجولات الميدانية والاجتماعات مع رؤساء أحياء المنطقة الشمالية فضلاً عن لقاء عدد من المواطنين والاستماع لشكاويهم.

اجتماع يوم حلف اليمين

بدأ حسام فوزي ممارسة مهامه مساء الأربعاء 27 نوفمبر حيث اجتمع بمحمد علي شحاتة، مدير مكتبه، مؤكدًا أن الأولوية في عرض الموضوعات تكون لتلك التي تمس المواطن بشكل مباشر ويأتي في المقام الأول أعمال خدمة المواطنين والموضوعات المعروضة من أحياء المنطقة الشمالية التي بحاجة إلى قرارات حاسمة لحل مشكلات المواطنين.

زيارة لكنسية مريم العذراء

زار فوزي كنيسة العذراء مريم بالزيتون صباح الأحد الماضي والتقى بكبار رجال الكنيسة كما أجرى جولة داخل أروقة الكنيسة وتحدث إلى الأباء الكهنة واستعرض أهم القضايا المتعلقة بالعمل التنفيذي وأهم المعوقات التي تواجه المواطنين وكيفية التغلب عليها.

قرارات للمرة الأول

دائمًا ما كانت المناطق الحدودية والتي تفصل جغرافيًا بين الأحياء وبعضها البعض تعاني من الإهمال ولكن فوزي، وجه كل من رئيس حي شبرا ورئيس حي الساحل ببدء سلسلة حملات مشتركة لإزالة الإشغالات الموجودة بالشوارع المشتركة والممتدة عبر أحياء المنطقة الشمالية حيث تم إزالة كافة الإشغالات الموجودة بشارع الترعة البولاقية.

لقاء المواطنين

حرص نائب المنطقة الشمالية على الاستماع لشكاوى المواطنين في جولاته اليومية، واعدًا بأن يشهد العمل التنفيذي خلال الفترة المقبلة تقدمًا ملحوظًا في الشارع بنطاق أحياء المنطقة الشمالية، مؤكدًا أهمية تعاون كافة الأجهزة التنفيذية والشعبية من أجل تحقيق النمو المطلوب والقضاء على المشكلات التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين.

اجتماع للمرة الثانية برؤساء الأحياء

عقد نائب المنطقة الشمالية اجتماعين مع رؤساء أحياء المنطقة الشمالية منذ تولي مهام منصبه، حيث استعرض أهم المحاور التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة والتي يأتي على رأسها أهم المشكلات التي تواجه كل حي وكيفية مواجهتها.

ووجه حسام فوزي، رؤساء الأحياء، بضرورة التركيز على قضايا الشارع التي تمس الحياة اليومية للمواطن كالنظافة والإشغالات ومخالفات المباني وغيرها من الموضوعات التي تمثل جوهر العمل الميداني.

الانفتاح على الأحزاب

أطلق حسام الدين فوزي مبادرة تتعلق بمستوى المنطقة الشمالية يشارك فيها شباب الأحزاب السياسية الرائدة في مجال العمل المجتمعي لرفع كفاءة وتحسين مستوى النظافة والتجميل في شارع جزيرة بدران بحي روض الفرج وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالبيئة والحفاظ على نظافتها.

وأكد فوزي، أهمية المشاركة المجتمعية للأحزاب السياسية في النهوض بالمجتمع والمشاركة في تحمل المسئولية المجتمعية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن.

جولات ليلية ومرور يومي

أجرى نائب المنطقة الشمالية عدة جولات بشكل يومي للتعرف عن قرب على مشاكل الشارع في منطقته شملت عدة أحياء من بينها (شبرا - روض الفرج - الساحل - الشرابية)، التقى خلالها بعدد من مديري الإدارات والعاملين بالأحياء.

وقال حسام فوزي، إنه برغم حضوره في الفترة الحالية ولمدة شهرين كاملين دروة تدريبية مكثفة داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي للارتقاء بمستوى نواب المحافظين الجدد وتأهيلهم للعمل المحلي، إلا أن ذلك لم يمنعه من مباشرة مهام منصبه الجديد كنائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية.

وأضاف فوزي، لمصراوي، أن الرئيس السيسي وجه بشكل أساسي خلال الاجتماع مع نواب المحافظين الجدد عقب حلف اليمين الدستورية، مؤكدًا أن تكليفات الرئيس واضحة، وهى التركيز على تحسين حياة المواطن، حتى يشعر أن الدولة بجانبه طوال الوقت، واهتمام القيادات بالشارع.

وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن المشاركة المجتمعية تعد من أهم دعائم أركان بناء الدولة الناجحة وأن المسئولية مشتركة بين كافة فئات المجتمع وعلى كل فرد من أفراد المجتمع النهوض بمسئولياته حتى يتمكن المجتمع من تحقيق النمو والتقدم في كافة مجالات الحياة.​