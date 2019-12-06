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وزير النقل: جرارات جنرال إلكتريك تستطيع جر ٦٠ عربة بضائع

12:24 ص الجمعة 06 ديسمبر 2019
وزير النقل: جرارات جنرال إلكتريك تستطيع جر ٦٠ عربة بضائع

الفريق كامل الوزير وزير النقل

كتب- أسامة علي:

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن مميزات جرارات جنرال إلكتريك الأمريكية الجديدة التي وصلت أولى دفعتها لمصر، الخميس.

وقال وزير النقل، إنها مزودة بأنظمة أمان عالية وترتبط مع الإشارات الضوئية التي تساعد في عملية القيادة، إضافة إلى أنها مزودة بشاشة كمبيوتر لحفظ جميع بيانات الرحلة، ومن الممكن إجراء "داونلوود" لمعرفة ما حدث داخل الكبينة.

وأضاف: "تتكون من ٦ أنظمة للجر، من الممكن أن تستكمل الرحلة عند تعطل واحد أو اتنين"، موضحًا أنها مزودة بقوة جر تصل إلى ٤ آلاف حصان، وتستطيع جر نحو ٦٠ عربة بضائع.

كامل الوزير وزارة النقل شركة جنرال إلكتريك جرارات

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