"الغرف السياحية" يعلق على حكم إلغاء قرار رانيا المشاط بشأن الانتخابات

كتب- يوسف عفيفي:

علق الاتحاد المصري للغرف السياحية، الحكم الصادر بإلغاء قرار وزير السياحة رقم ٥٢٠ لسنة ٢٠١٨ بخصوص إجراء انتخابات الغرف السياحية والإتحاد المصري للغرف السياحية.

وأعلن الاتحاد، أنه لم يطلع بعد على حيثيات الحكم المتداولة أخباره في بعض المواقع الإعلامية، وأنه فور صدوره سيقوم المستشارون القانونيون للإتحاد بدراسته وتقديم الرأي القانوني بشأنه، الأمر الذي سيستند عليه القرار بشأنه.

وأكد الاتحاد في بيان رسمي الخميس، أنه لا يعلق على الأحكام أو الموضوعات المتداولة في القضاء ويكن كل الاحترام للقضاء المصري الشامخ.

كما أكد الاتحاد، أن المجلس الحالي منذ توليه المسؤولية في فبراير ٢٠١٩ لم يهدف و لم يتطلع سوى لتمثيل هذا القطاع المهم وعرض رؤيته في القضايا السياحية بما يحقق هدفه الأسمى وهو ازدهار السياحة المصرية وتبوأ مصر مكانتها العادلة على خريطة السياحة العالمية.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بإلغاء قرار الدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة رقم ٥٢٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن إجراء الدعوة لإجراء انتخابات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الإتحاد المصري للغرف السياحية؛ وما يترتب على ذلك من آثار لمخالفة القانون.

يذكر أن وزارة السياحة، أجرت يوم 15 يناير الماضي، انتخابات مجلس إدارات الاتحاد المصري للغرف السياحية، في أحد فنادق القاهرة، والتي بلغ العدد النهائي للمرشحين لشغل 6 مقاعد مجلس الإدارة 9 أعضاء وهم:عادل عبدالرازق، ومحمد عبدالله، وأحمد الوصيف، وهبة بكري "عن غرفة المنشآت الفندقية"؛ ووحيد عاصم، وناصر تركي، وأحمد الديري "عن غرفة شركات السياحة"؛ وحسام منير، ومحمد القطان "عن غرفة السلع والعاديات".