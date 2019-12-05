رئيس ائتلاف دعم مصر: قريبًا سنجد حزب حاكم وأحزاب تشكل الحكومة

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال النائب البرلماني عبدالهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس ائتلاف دعم مصر: "نحن نحتاج لتفعيل كل القوى الحزبية والائتلافية طالما أن كل هذه القوى وتلك الائتلافات والأحزاب في اتجاه دعم للدولة المصرية فنحن مع هذا التوجه".

وأكد "القصبي"، في تصريحات لـ" مصراوي"، أن حزب مستقبل وطن سيجري سلسة من الحوارات الوطنية مع مختلف الأحزاب، في الفترات المقبلة لأجل خلق مساحة من التوافق حول القضايا الوطنية والشعبية.

وعقب "القصبي" على الائتلاف الليبرالي الذي أعلن حزب الوفد عن سعيه لتشكيله، قائلاً: "إن التنافس الحزبي والائتلافي شيء نحن نرحب به وهو أمر صحي تمامًا"، مضيفًا: "لقد أصبح الآن متفقًا على التداول السلمي للسلطة كقاعدة أساسية في جمهورية مصر العربية، وأصبح واقع فعلي".

وحول إمكانية وجود حزب حاكم أو أحزاب تشكل الحكومة مستقبلاً، قال: "هذا الأمر سيحدث في القريب العاجل، وما يحدث الآن هي خطوات تمهيدية تنفيذية لحياة حزبية قوية يخرج منها حزب حاكم وحزب يشكل الحكومة".

وكان حزب مستقبل وطن نظم حوارًا وطنيًا مساء الأربعاء، وحضر اللقاء المفتوح كل من: فريد زهران ممثل عن الحزب المصري الديمقراطي، ومحمد أنور السادات ممثل عن حزب الإصلاح والتنمية، وموسى مصطفى موسى عن حزب الغد، وعبد المنعم إمام عن حزب العدل، ومحمد أمين عن حزب المحافظين.