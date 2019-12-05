أكثر الكلمات إنتشاراً

قاعدة بيرل هاربر شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

تجديد الاعتماد الأوروبي لـ"مصر للطيران" وإضافة طائرتي الأحلام وA320 Neo

09:26 م الخميس 05 ديسمبر 2019
تجديد الاعتماد الأوروبي لـ"مصر للطيران" وإضافة طائرتي الأحلام وA320 Neo

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA، والذي أثمر عن تجديد الاعتماد وإضافة طرازات جديدة من الطائرات والمحركات للاعتماد الدولي.

يعد التفتيش هو السابع والعشرين على مدار 14 عامًا متتالية نجحت خلالها الشركة في اجتياز كافة التفتيشات الأوروبية على مقرها بالقاهرة وعدد من محطاتها الداخلية والخارجية.

أكد المهندس مصطفى علي الدين رئيس شركة الصيانة والأعمال الفنية، أن التفتيش شهد توسيع نطاق الاعتماد بإضافة طراز بوينج B787-9 ، والتي تعمل بمحركات Trent 1000، وطراز إيرباص A320neo بمحركات CFM Leap، وهو ما يعد إضافة لقدرات وإمكانيات الشركة الفنية نظرا لحداثة الطرازات المضافة وإقبال العملاء على تشغيلها بكثافة ما يمنح الشركة ميزة تسويقية تمكنها من تقديم خدماتها للمزيد من العملاء كما يؤكد على استمرار خطط التطوير وتقديم أعلى مستوى فني.

وأضاف علي الدين، أن التفتيش شمل مجمع عمرة المحركات وهنجر 7000 وهنجر 8000 وخدمة الشركات الأجنبية والإصلاحات والضمانات وعمرة الوحدات الميكانيكية ومجمع المخازن الفنية.

يهدف تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران في المقام الأول إلى التحقق من الكفاءة الفنية للأفراد، والتي تتطلب العمل طبقًا للتشريعات الملزمة والالتزام بالتوصيات الصادرة عن الجهات المصنعة للطائرات أو السلطات الدولية المصدرة لتلك التشريعات واتباعها بدقة وهو ما يمنح الشركة القدرة على العمل طبقا للمتطلبات الفنية للإتحاد الأوروبي، والتفتيش يتم بصفة دورية مرتين سنويا نظرًا لاتساع نطاق الاعتماد الممنوح للشركة.

مصر للطيران الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران طائرة الأحلام طائرة إيرباص A320neo

الخبر التالى:

غادة والي تشهد توقيع كتاب "100 نصيحة ونصيحة" للمنتج هشام سليمان
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:المتحدث العسكري: سقوط مقاتلة حربية جراء عطل مفاجئ.. ونجاة الطيار