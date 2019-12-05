"صوت الأزهر" تجدد حملتها حول الصحة النفسية.. وتفند أفكار داعش والإخوان

كتب - محمود مصطفى:

احتفت صحيفة صوت الأزهر الناطقة بلسان مشيخة الأزهر، بيوم الاتحاد الإماراتي مبرزة تهنئة الرئيس السيسي وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، لحكام الإمارات وشعبها بهذي الذكرى الملهمة، مستحضرة أثر مؤسس الدولة والوحدة الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله.

وجددت الصحيفة، تحت عنوان المرض النفسي ليس عارا، حملتها حول الصحة النفسية منطلقة من تصريحات الإمام الطيب حول الاهتمام به وتشجيع ثقافة التعامل مع المرض النفسي.

واستعرضت الصحيفة إمكانيات مستشفيات الأزهر المختلفة التي تقدم العلاج بالمجان وتضم أقسام للصحة النفسية، غير تناول الأمر من الناحية الدينية مبرزة اراء علماء الدين حول أهمية العلاج النفسي ودعوة المجتمع لتغيير صورته النمطية عن المريض والطبيب النفسي علي السواء.

ونشرت الصحيفة مقالات تفند ضلالات داعش والإخوان، وردود علي بعض ما أثير حول الأزهر الشريف في وسائل الاعلام.