أكثر الكلمات إنتشاراً

قاعدة بيرل هاربر شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

المتحدث العسكري: سقوط مقاتلة حربية جراء عطل مفاجئ.. ونجاة الطيار

07:30 م الخميس 05 ديسمبر 2019
المتحدث العسكري: سقوط مقاتلة حربية جراء عطل مفاجئ.. ونجاة الطيار

المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي

كتب- محمد سامي:

أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، عن سقوط طائرة مقاتلة اليوم الخميس، جراء عطل فني ونجاة قائدها.

وقال "الرفاعي"، عبر صفحة المتحد العسكري: "في إطار النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم 5 / 12 / 2019 وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة، مما أسفر عن سقوطها وتمكن الطيار من القفز بالمظلة وجارى تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة".

تامر الرفاعي مقاتلة حربية القوات المسلحة القوات الجوية

الخبر التالى:

ضبط ألماني يهرب 2600 عبوة من مستحضرات التجميل بمطار القاهرة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:المتحدث العسكري: سقوط مقاتلة حربية جراء عطل مفاجئ.. ونجاة الطيار