المتحدث العسكري: سقوط مقاتلة حربية جراء عطل مفاجئ.. ونجاة الطيار

كتب- محمد سامي:

أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، عن سقوط طائرة مقاتلة اليوم الخميس، جراء عطل فني ونجاة قائدها.

وقال "الرفاعي"، عبر صفحة المتحد العسكري: "في إطار النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم 5 / 12 / 2019 وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة، مما أسفر عن سقوطها وتمكن الطيار من القفز بالمظلة وجارى تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة".

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