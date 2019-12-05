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الصحة: تكليف 100% من الأطباء المتقدمين للدفعة التكميلية

07:25 م الخميس 05 ديسمبر 2019
الصحة: تكليف 100% من الأطباء المتقدمين للدفعة التكميلية

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

كتب - أحمد جمعة:

وافقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على تكليف 100% من الأطباء المتقدمين للدفعة التكميلية لحركة تكليف سبتمبر 2019 وإلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الأطباء الذين لم يتقدموا للتكليف في المواعيد المحددة يمكنهم التقدم في حركة التظلمات المقرر الإعلان عنها خلال الأسبوع القادم، أو مع حركة التكليف القادمة مارس 2020، وذلك طبقاً لقانون التكليف.

ياتي ذلك في إطار سياسة التعليم والتدريب الطبي المستمر التي تتبناها وزارة الصحة والسكان الفترة الحالية، بتوجيهات القيادة السياسية بشأن الارتقاء بالمنظومة الصحية، بحسب بيان لوزارة الصحة.

وكانت الوزارة في وقت سابق أعلنت عن ظهور نتيجة المتقدمين لحركة الدفعة التكميلية تكليف سبتمبر 2019 وإلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية.

هالة زايد وزارة الصحة والسكان برنامج الزمالة المصرية

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