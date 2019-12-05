وزير النقل: 120 مليار دولار تكلفة تطوير السكة الحديد والمترو

كتب- أسامة علي:

طالب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، نواب لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، بطمأنة الأهالي في دوائرهم بشأن أعمال تطوير السكة الحديد.

جاء ذلك في كلمته على هامش تسلم وزارة النقل، اليوم، أول دفعة من الجرارات المتعاقد عليها مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية (10 جرارات)، ضمن صفقة الـ110 جرارات.

وقال الوزير، إن إجمالي الصفقات المبرمة لتطوير السكة الحديد والمترو تكلف الدولة 120 مليار دولار.

وأضاف وزير النقل: "علينا استعادة الثقة وتطوير وخدمة الشعب، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع النقل، مجموع الأموال التي أنفقت لتطوير مرفقي السكة الحديد والمترو، وصلت إلى 20.6 مليار دولار من خارج موازنة الدولة، بينما الأموال التي أبرمت من موازنة الدولة 100 مليار دولار".

وأكد الوزير، أن الخطة تتضمن الخطوط جديدة للمترو، والقطار السريع والمونوريل، موضحًا أن هذه الأموال إجمالي ما تم تنفيذه والمشروعات المخططة حتى عام 2024، لافتًا إلى أن آخر جرار دخل هيئة السكة الحديد، كان منذ عام 2009.

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