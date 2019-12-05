جولة لأئمة كردستان العراق للمزارات الدينية بالقاهرة

كتب – محمود مصطفى:

زار وفد من أئمة إقليم كردستان العراق، صباح الخميس، مساجد الإمام الشافعي والليث بن سعد وابن حجر العسقلاني، ضمن الجولات التي تنظمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في إطار فعاليات الدورة التدريبية الرابعة.

و تعالج الدورة أبرز القضايا التي تخص المجتمع الكردي، وخاصة مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والعمل على نشر رسالة الأزهر الشريف.

من جانبه أشاد الوفد بتنظيم الزيارات السياحية منذ بداية الدورة التدريبية، وسجل أحد المشاركين كلمة عند مقام الإمام الشافعي، أثنى فيها على أئمة أهل العلم الوسطي وأصحاب الفكر المستنير، مهدياً شكره لفضيلة الإمام الأكبر والقائمين على العمل بالمنظمة على تنظيم دورات وزيارات للمتدربين.

وأكد الوفد على مدى استفادتهم بالمحتوى العلمى للدورة الذي يحاضر به كبار أساتذة وعلماء الأزهر الشريف، وعلى رأسهم الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، و الدكتور أحمد معبد شيخ المجالس الحديثية، و الدكتور ابراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعدد من أساتذة الجامعة.

وتستمر فاعليات الدورة التدريبية حتى الـ12 من الشهر الجاري، ليستكمل المتدربين البرنامج التدريبي المعد لهم بمقر المنظمة.