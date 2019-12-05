بعد استلام الجرارات الجديدة.. وزير النقل يجيب: هل ترتفع أسعار التذاكر؟

كتب - أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه لا حديث عن زيادة أسعار تذاكر القطارات قبل تحسين الخدمة المقدمة للركاب، بتشغيل الجرارات والعربات الجديدة، أي يونيو 2020 المقبل.

جاء ذلك في كلمته على هامش تسلم وزارة النقل، اليوم، أول دفعة من الجرارات المتعاقد عليها مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية (10 جرارات)، ضمن صفقة الـ110 جرارات.

وأضاف وزير النقل، أن تحديد سعر التذكرة يأتي بناءً على مصاريف التشغيل على الأقل، موضحا أن الدولة ملتزمة بتقديم خدمة مميزة للمواطن.

وواصل: "إحنا هناخد مصاريف التشغيل فقط في الفترة المقبلة، بعد تشغيل الجرارات والعربات الجديدة، في 30 يونيو 2020"، مشددًا على أن الدولة ستظل تدعم قطارات الدرجة الثانية والثالثة.

وقال وزير النقل إن الهيئة تمتلك 790 جرارًا، نصفهم يعمل بجدول التشغيل، والنصف الآخر يحتاج لإعادة تأهيل "بيشغلوا الخطوط الحالية بالكاد"، وتنقل هيئة السكك الحديدية حالياً من 800 ألف إلى مليون مواطن يومياً.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تسعى في 30 يونيو 2020 لنقل مليون راكب بشكل نظيف وآمن بشكل يرضي الراكب، وذلك بعد تشغيل الجرارات والعربات الجديدة، إضافة إلى الانتهاء من منظومة الإشارات والمزلقانات.​