كامل الوزير: نقل الجرارات الجديدة لـ"ورش الفرز" لتجهيزها للعمل

كتب - أسامة علي:

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، نقل الجرارات الجديدة التي تسلمتها الوزارة اليوم، إلى ورش الفرز بمحطة مصر بالقاهرة؛ لتجهيزها للعمل.

جاء ذلك في كلمته على هامش تسلم وزارة النقل، اليوم، أول دفعة من الجرارات المتعاقد عليها مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية (10 جرارات)، ضمن صفقة الـ110 جرارات.

وتابع وزير النقل، عملية إنزال الجرارات من السفينة (بحري جدة) القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم وضعها على قضبان السكك الحديدية تمهيدها لنقلها إلى ورش الفرز.

وقدم وزير النقل التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري على وصول الدفعة الأولى من هذه الصفقة.

وشدد على الدور الكبير للرئيس السيسي في إنهاء هذه الصفقة مع "جنرال إليكتريك" وإصراره الكبير على إنفاذها.

وأشار الوزير إلى أن الصفقة تدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الأسطول الحالي من جرارات السكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية.

ولفت إلى أن تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم أيضا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد بما يقلل من الأعباء على الطرق ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة.

وأوضح أن الشركة المصنعة قامت بتصنيع 50 جرارًا جديدًا تم توريد منها 10 جرارات كدفعة أولى، وسيتم وصول الباقي مع تفعيل اتفاقية التمويل ليبدأ تصنيع الـ 60 جرارًا ضمن الصفقة.