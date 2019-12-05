بينها الغرامات.. وزير النقل: سددنا قيمة 10 جرارات جديدة من 4 موارد

كتب - أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن وصول الدفعة الأولى من الجرارات للسكة الحديد، يعتبر أولى مراحل جني ثمار التعاقدات الضخمة التي أبرمتها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية، والخاصة بشراء جرارات وعربات جديدة والتطوير الشامل لكل عناصر المنظومة؛ لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

جاء ذلك في كلمته على هامش تسلم وزارة النقل، اليوم، أول دفعة من الجرارات المتعاقد عليها مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، ضمن صفقة الـ110 جرار.

وأشار الوزير إلى أن هذه أول جرارات جديدة تنضم إلى أسطول جرارات هيئة سكك حديد مصر منذ 10 سنوات (2009).

وأوضح أن قيمة توريد الـ 10 جرارات بلغت 27,05 مليون دولار، تم تدبيرها من موارد هيئة السكك الحديد الذاتية (حوكة قطع التذاكر- الغرامات – استغلال أصول السكة الحديد – الاستثمار الإعلاني).

ولفت إلى أن إجمالي قيمة توريد 110 جرارات وإعادة تأهيل 81 جرارًا، وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني، بلغ 602.05 مليون دولار.