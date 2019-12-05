"التنظيم والإدارة": تقييم 6 آلاف مهندس لشغل 150 وظيفة بالسكة الحديد

القاهرة - أ ش أ:

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهاء الجهاز اليوم الخميس من تقييم 6466 مهندسا تقدموا لشغل 150 وظيفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك خلال الفترة من 18 نوفمبر الماضي حتي 4 ديسمبر الجاري، وذلك في تخصصات "الميكانيكا، الكهرباء، إلكترونيات، مدني، عمارة والاتصالات".

وقال رئيس الجهاز - في تصريحات صحفية اليوم - إن المتقدمين أدوا عدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب اختبار الجدارات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي، كما أدى المتقدمون اختبارا يتعلق بتخصص الوظيفة التي يرغب المتقدم في شغلها.

يذكر أن الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات لضمان نزاهة وشفافية عمليات التقييم والتوظيف وتحديد الاحتياجات التدريبية التي تتم بدون أي تدخل بشري، وتتم وفقا للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو عضويات في أي مجالس.