"رسلان": وصول 10 جرارات جديدة خطوة مهمة لتحديث أسطول السكة الحديد

كتب - أسامة علي:

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن وصول الدفعة الأولى من الجرارات المتعاقد عليها مع شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية يمثل خطوة مهمة في عملية تحديث أسطول سكك حديد مصر.

جاء ذلك على هامش استقبال وزير النقل المهندس كامل الوزير اليوم الخميس، لـ 10 جرارات تمثل الدفعة الدفعة الأولى من صفقة توريد وتصنيع ١١٠ جرارات وإعادة تأهيل ٨١ جرارا من الأسطول الحالي، وذلك بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ومسئولي شركة "جنرال إلكتريك" ورئيس وقيادات ميناء الإسكندرية.

وقال رسلان - في تصريحات للصحفيين- إن الهيئة تستهدف من تحديث أسطول السكة الحديد تقديم خدمة مميزة للمواطن المصري، مشيرا إلى اهتمام الهيئة بزيادة عنصري الأمان والسلامة في منظومة السكة الحديد التي تخدم ملايين المواطنين يوميا.

وشدد على أن تطوير منظومة السكة الحديد عبر صفقات هي الأضخم في تاريخ سكك حديد مصر لم يكن ليتحقق لولا اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير هذا القطاع الهام، موضحا أن الرئيس السيسي يضع تطوير قطاع السكة الحديد في مقدمة أولوياته.

وأفاد بأن الهيئة تولي اهتماما خاصا بتدريب العنصر البشري في ظل تطوير وتحديث الجرارات والعربات وكذا المزلقانات ونظم الإشارات، لافتا إلى أن تدريب وتأهيل العنصر البشري ضروري لإدارة هذه المنظومة الحديثة والتعامل معها.