وزير النقل: "مش هنسيب حد يركب قطار من غير تذكرة"

كتب أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك إجراءات عاجلة لحوكمة منظومة التذاكر في السكة الحديد.

جاء ذلك في تصريحات على هامش تسلم وزارة النقل، اليوم، أول دفعة من الجرارات المتعاقد عليها مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية.

وأضاف وزير النقل: "نحاول حوكمة منظومة التذاكر، بما يضمن حصول كل راكب على تذكرة.. مش هنسيب حد يركب من غير تذكرة، ومش هنسيب حد يدخن داخل القطار أو يسطح على ظهر القطار".

كانت هيئة السكة الحديد، تسلمت اليوم الخميس، 10 من الجرارات المتعاقد عليها، كدفعة أولى من صفقة الـ110 جرارات.

وتنص عقود الصفقة على تصنيع 50 جرارًا بالكامل في مصانع الشركة بأمريكا، يتم توريدها على 5 دفعات قبل نهاية النصف الأول من عام 2020 بواقع 10 لكل مرحلة، وتصنيع 50 أخرى بمشاركة الشركات المحلية المصرية.

وتقدر الصفقة التي أبرمتها وزارة النقل العام الماضي، بقيمة 575 مليون دولار، وتشمل أيضا صيانة وإصلاح 81 جرارًا كانت الشركة سلمتها للهيئة في عام 2008، لكن توقف العمل بها، لعدم قدرة الهيئة توفير قطع الغيار اللازمة حينذاك، وتدريب 275 فنيًا ومهندسًا من العاملين بهيئة السكة الحديد، والمساعدة وتقديم الاستشارات اللازمة لتطوير ورش الهيئة. ​