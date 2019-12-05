طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تشويه التماثيل والآثار بالميادين العامة

كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الآثار والتنمية المحلية، بشأن تشويه التماثيل والآثار بالميادين العامة نتيجة لعمليات الترميم غير الفنية.

وأشار المسعود إلى أن الفترة الماضية، شهدت ترميم عدد من التماثيل والآثار بالميادين العامة، بشكل يغلب عليه العشوائية في طريقة الترميم وعدم الاستعانة بالمختصين، بما سبب تشويه التماثيل وكذلك الميادين العامة.

وعلق: "لم يتم رصد حالة واحدة أو إثنين، بل هناك الكثير من التماثيل التي تم تشويها بسبب عدم الالتزام بالقواعد الفنية لعملية الترميم".

ولفت إلى أنه رغم أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بعد رصد العديد من حالات التشويه، نشر دليل ترميم الأعمال الفنية والتماثيل في الميادين العامة؛ لتلافي تشويه التماثيل أثناء ترميمها من قبل العاملين بالأحياء، إلا أنه لا يتم الالتزام به، حيث ان الدليل الإرشادي للترميم، نص على الاستعانة بلجنة تضم عميد كلية الفنون الجميلة وخبراء من الآثار ومن قطاع الفنون التشكيلية، ليشمل عددًا من الأسس والمعايير الفنية لترميم التماثيل حسب خاماتها.

وأكد أن السبب وراء عمليات تشويه التماثيل والمعالم الأثرية المهمة في الميادين هي تكليف غير المتخصصين بأعمال الترميم، وما يحدث هو تشويه الأثر أو المعلم وطمس هويته، عن طريق استخدام مواد خاطئة أو رديئة، واستبدال ألوان غير متناسقة مع طبيعة وشكل التمثال.

وطالب بضرورة منع مسئولي المحليات من اتخاذ أي قرار بترميم أي تمثال في الميادين العامة، وإحالة هذا الأمر إلى الجهات المعنية بوزارة الآثار فقط، وتوفير عقوبات على أي رئيس حي أو مسئول يتخذ قرار بالمخالفة لذلك.