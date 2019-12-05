مدبولي يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة "الفطيم"

كتب - محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفد مجموعة ماجد الفطيم، برئاسة "آلان بيجانى"، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، الخميس، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم عن سعادتهم بتنامي استثمارات المجموعة في مصر، وآخرها فرع مول سيتي سنتر بألماظة، المقرر افتتاحه اليوم، مضيفا أن استثمارات المجموعة في مصر وفرت نحو ١٤٨ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ونقل البيان، أن وفد مجموعة "الفطيم" أشاد بمناخ الاستثمار في مصر، وما تم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية أسهمت في تحسين البيئة الاستثمارية، وتذليل المشكلات.

وأشار الوفد إلى أنهم اتفقوا مؤخراً مع مجموعة من مالكي الماركات العالمية لفتح فروع لها في مولات المجموعة بمصر.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لما تقوم به مجموعة "الفطيم" من استثمارات في مصر، مؤكداً مساندة الحكومة لكل الاستثمارات الجادة، وحرصها على تذليل أية عقبات قد تواجههم، مُعربا عن تطلعه لزيادة استثمارات المجموعة في مصر.

كما قدم رئيس الوزراء التهنئة للمجموعة على افتتاح فرع جديد لمول سيتي سنتر، معرباً عن تطلعه لرؤية مزيد من استثمارات المجموعة، لا سيما في المدن الجديدة.