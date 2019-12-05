أكثر الكلمات إنتشاراً

قاعدة بيرل هاربر شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

اليوم .. بدء صرف معاشات ديسمبر المحولة لهيئة البريد وبنك ناصر

08:01 ص الخميس 05 ديسمبر 2019
اليوم .. بدء صرف معاشات ديسمبر المحولة لهيئة البريد وبنك ناصر

صرف معاشات ديسمبر

كتب – مصراوي:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، صرف معاشات شهر ديسمبر، للمعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى بقيمة 6.107 مليار جنيه.

كانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد عن 8.260 مليون قائم بالصرف، بقيمة 15.230 مليار جنيه، اعتبارا من الأحد الماضى لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها ومن ماكينات الصراف الآلى لما يزيد عن 3.317 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.715 مليار جنيه.

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى بقيمة 6.107 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.304 مليون قائم بالصرف، اعتبارا من يوم 5 ديسمبر، بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من 10 ديسمبر لما يزيد عن 1.683 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.407 مليار جنيه.

صرف معاشات ديسمبر وزارة التضامن الاجتماعي هيئة البريد بنك ناصر الاجتماعى

الخبر التالى:

حدث ليلاً| هجوم مسلح على قاعدة بيرل هاربر العسكرية وإعلان صرف بدلات المعلمين​
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان