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اليوم.. مدبولي يرأس اجتماع المحافظين بتشكيله الجديد

05:37 ص الخميس 05 ديسمبر 2019
اليوم.. مدبولي يرأس اجتماع المحافظين بتشكيله الجديد

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأول لمجلس المحافظين بتشكيله الجديد.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع توجيهات رئيس الجمهورية للمحافظين، وتقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة منظومة الأسعار.

كما يناقش الاجتماع متابعة منظومة النظافة بكل محافظة، بالإضافة لمتابعة تنفيذ المشروعات الكبرى، وملف تقنين أراضي الدولة وإزالة التعديات.​

مجلس المحافظين مصطفي مدبولي مجلس الوزراء

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