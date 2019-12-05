اليوم.. مدبولي يرأس اجتماع المحافظين بتشكيله الجديد

كتب - محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأول لمجلس المحافظين بتشكيله الجديد.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع توجيهات رئيس الجمهورية للمحافظين، وتقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة منظومة الأسعار.

كما يناقش الاجتماع متابعة منظومة النظافة بكل محافظة، بالإضافة لمتابعة تنفيذ المشروعات الكبرى، وملف تقنين أراضي الدولة وإزالة التعديات.​