تدخل الخدمة بالسكة الحديد في 2020.. 8 معلومات عن صفقة الجرارات الأمريكية

كتب - أسامة علي:

تتسلم هيئة السكة الحديد، الخميس، 10 جرارات تمثل الدفعة الأولى من الجرارات الأمريكية "جنرال أليكتريك"، المقرر تسلمها ضمن صفقة 110 جرارات أمريكية.

وينشر "مصراوي" 10 معلومات عن صفقة الجرارات الأمريكية:

1. إجمالي قيمة الصفقة يصل إلى 575 مليون دولار.

2. تتضمن الصفقة إعادة تأهيل 81 جرارًا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة.

3. تشمل إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارًا لمدة 15 عامًا.

4. تشمل التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد في مصانع الشركة وتأهيلهم.

5. تتضمن وصول 50 جرارًا جديدًا قبل منتصف 2020.

6. تصل الجرارات على دفعات بواقع 10 جرارات كل شهر.

7. تدخل الخدمة 30 يونيو 2020

8. تشمل تصنيع 50 جرارًا بالمصانع الأمريكية و50 أخرى بمشاركة الشركات المصرية. ​