مايا مرسي تشارك في ملتقى المبدعات العربيات بالأوبرا

كتبت - نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، مساء الأربعاء، في "الملتقى الثانى للمبدعات العربيات" الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة خلال الفترة من 4 حتى 6 ديسمبر الجاري، بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

استهلت "مرسي" كلمتها بالترحيب بضيوف وضيفات الملتقى الثانى للمبدعات العرب، مؤكدة على رسالة مصر إلى العالم بأنها بلد الأمن والأمان والحضارة والفن والإبداع.

وقالت: "المرأة هى القوة الناعمة الحقيقية لاى مجتمع ونواة تقدمه ودليل ثقافته وإبداعه، والدور الكبير الذى تقدمه المرأة العربية نموذجا مشرفًا للإبداع في جميع المجالات الحياتية رغم ما تقابله من التحديات والعقبات الاجتماعية والثقافية لإثبات ذاتها وقدراتها وتخطى ذلك هو قمة الإبداع فهى العالمة، السفيرة المتميزة، الوزيرة القوية، البرلمانية المحترفة، المحافظة الجديرة بالاحترام، البطلة الرياضية والأديبة المبدعة".

كما استعرضت رئيسة المجلس القومى للمرأة الدور الكبير الذى يقوم به المجلس للاهتمام بالفن والإبداع والثقافة حيث خصص المجلس محورًا كاملًا للثقافة ضمن محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بالإضافة إلى توثيق إنجازات ونجاحات المرأة المصرية في جميع المجالات من خلال إطلاق حملة تثقيفية على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "الملهمات المصريات" بهدف تسليط الضوء على قصص النجاح التي حققتها المرأة المصرية في شتي المجالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصل عددهم إلى 300 نموذج لامرأة ناجحة ووصل عدد المتابعين للحملة ٨٠٠ الف متابع، معربة عن فخرها لتكريم الملتقى هذا العام عددًا من المبدعات المصريات في مجالات مختلفة مثل الفن والعلوم والرياضة والاقتصاد.

وطالبت مرسي كل فتاة وسيدة بأن تطلق العنان لخيالها وأن تفكر خارج الصندوق في جميع أمور حياتها سواء العمل أو الدراسة أو داخل الأسرة وان تصنع المعجزات

كما طالبت بضرورة اتاحة الفرصة للفتيات والسيدات من أبناء الوطن للإبداع والابتكار والاختراع وتشجيعهن لانهم من أهم العوامل التي تساعد في تطور الوطن وتقدمه وتحقيق الرخاء والتنمية.

يذكر أن الدورة الثانية للملتقى تقام برعاية رئاسة مجلس الوزراء، عدد من الجهات من بينها ديوان أهل القلم ببيروت، دار الكتب والوثائق القومية، قطاع الإنتاج الثقافي، دار الأوبرا المصرية، وتأتى بعد إقامة دورته الأولى في مارس الماضي ببيروت والتي نظمها ديوان أهل القلم وتم خلالها تكريم عدد من المبدعات العربيات.

ويستمر الملتقى على مدى يومين ويتضمن تنظيم عددا من المحاضرات والحفلات الفنية والزيارات للمواقع الثقافية والأثرية.

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